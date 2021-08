Łódź-Warszawa. Pociągi dojeżdżały z kilkugodzinnym opóźnieniem

Awaria trakcji energetycznej w Bedoniu (woj. łódzkie) spowodowała w środę przed południem kilkugodzinne opóźnienia pociągów na trasie Łódź - Warszawa - informowali podróżni jadący pociągami do stolicy. Spółka PKP PLK potwierdziła, że doszło do awarii sieci trakcyjnej.

Po kilku godzinach, po awarii w Bedoniu, w końcu ruszyły pociągi na trasie kolejowej z Łodzi do Warszawy - poinformowali pasażerowie podróżujący koleją do stolicy.

- Wyruszyłem po godzinie siódmej z Łodzi, przed 11 byłem w okolicach Skierniewic. Pociąg wlecze się niemiłosiernie praktycznie od początku podróży. Kilkukrotnie staliśmy w szczerym polu - powiedział PAP pan Zbigniew, który miał być w Warszawie przed godz. 9. Wielu pasażerów z kilku składów spóźniło się do pracy.

- Miałem spotkanie o godzinie 10 w Warszawie. Nie mogłem go nawet przełożyć na inną godzinę, bo nie mieliśmy informacji, kiedy dojedziemy na Dworzec Centralny w stolicy - podkreślił mężczyzna.

Awaria sieci trakcyjnej

Na stronie internetowej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, w zakładce "Opóźnienia i utrudnienia", jest informacja, że na stacji w podłódzkim Bedoniu doszło do "awarii sieci trakcyjnej".

- Dzisiaj o godzinie 6:25 na trasie Koluszki – Gałkówek doszło do awarii sieci trakcyjnej oraz uszkodzenia pantografów pociągu IC Mazury relacji Łódź Fabryczna – Olsztyn Główny. Przewoźnik zapewnił dalszą podróż pasażerom, którzy przesiedli się do następnego pociągu IC Łodzianin relacji Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia. Z Warszawy w kierunku Olsztyna zorganizowano pociąg zastępczy - przekazał Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK S.A. I dodał, że na miejsce awarii skierowano służby techniczne, które pracują nad usunięciem usterki. - Naprawa może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów odbywa się jednotorowo. Pociągi na trasie Łódź – Koluszki mogą być opóźnione około 15 minut. Podróżni w pociągach i na peronach są informowani o aktualnej sytuacji - podkreśla Wilgusiak.