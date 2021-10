Łódzki kurator oświaty miał wulgarnie skomentować protest samorządowców, teraz się tłumaczy i obwinia edytor tekstu

czytaj dalej

Wyziębieni i wycieńczeni - bez jedzenia, picia i sił do dalszej drogi. W takim stanie byli Syryjczycy, których w niedzielę rano w lesie, kilkaset metrów od strefy stanu wyjątkowego odnaleźli wolontariusze. W grupie uchodźców znajdowała się między innymi babcia z dwuletnią wnuczką. - Ci ludzie są przywożeni do nas na SOR skrajnie wyziębieni, wycieńczeni. Myjemy ich, karmimy, nawadniamy, dajemy im czyste, suche ubrania. Dziękują, całują nas po rękach, krzyczą "help" – opowiada lekarka w reportażu "Granica życia i śmierci" autorstwa reporterki "Czarno na białym" Katarzyny Lazzeri.