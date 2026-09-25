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Na świecie jest ich zaledwie 300. W łódzkim zoo właśnie urodziły się dwa młode

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Dwa małe lwy azjatyckie przyszły na świat w łódzkim zoo
Łódzkie zoo pokazało filmik ze szczepienia małych lwów azjatyckich
Źródło wideo: ZOO Łódź
Źródło zdj. gł.: Łódzki Ogród Zoologiczny
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Dwa lwy azjatyckie - samiec i samiczka przyszły na świat w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Jak informuje zoo, to gatunek o bardzo ograniczonym zasięgu występowania. W środowisku naturalnym żyje około 300 osobników.

Małe lwy azjatyckie przyszły na świat pod koniec lipca. Ich rodzicami są samica Shiva i samiec Loki. Łódzkie zoo czekało na narodziny nowych lwów ponad dwadzieścia lat, ostatnim urodzonym w tym ogrodzie małym lwem była Tycia, a stało się to w 2005 roku.

"Gatunek o bardzo ograniczonym zasięgu"

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, łódzkie zoo informuje, że lwy azjatyckie należą do gatunków o bardzo ograniczonym zasięgu występowania w naturze. "Każde narodziny w ogrodach zoologicznych uczestniczących w skoordynowanej hodowli pomagają zachować różnorodność genetyczną populacji i mają znaczenie dla długofalowej ochrony tego gatunku. To nie tylko ogromna radość dla naszych opiekunów, ale także kolejny ważny moment w historii naszego zoo. Samiczka i samiec pozostają pod troskliwą opieką mamy, a my dajemy całej rodzinie czas i spokój na pierwsze wspólne tygodnie" - czytamy w komunikacie.

Dwa małe lwy azjatyckie przyszły na świat w łódzkim ZOO
Dwa małe lwy azjatyckie przyszły na świat w łódzkim ZOO
Źródło zdjęcia: Łódzki Ogród Zoologiczny

W naturalnym środowisku żyje około 300 lwów azjatyckich. Łódzki Ogród Zoologiczny jest jedynym w Polsce, który rozmnaża ten gatunek.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieZoolwy azjatyckieOgród Zoologicznyzwierzęta
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