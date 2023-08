Tragiczny wypadek. Auto wjechało w nocy w słup, nie żyje 19-latka

czytaj dalej

Prezes Kaczyński ma szarmancki stosunek do kobiet, wyraża się o nich z szacunkiem, a tak w ogóle to słowa o "dawaniu w szyję" to była analiza socjologiczna - te argumenty naprawdę padły na obradach sejmowej komisji. Prezesowi miał zostać uchylony immunitet, ale koledzy go obronili.