Ponad 600 tysięcy złotych wyłudził od 425 osób, obywatel Ukrainy stosując tak zwany phishing. 31-latek usłyszał zarzuty. Jest szóstą osobą podejrzaną w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. Wszyscy zatrzymani to obywatele Ukrainy.

Jak informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, grupa przestępcza zajmująca się wyłudzaniem danych działa od drugiej połowy 2021 roku. - W ramach jej działalności sprawcy, podszywając się pod nabywcę oferowanych przez pokrzywdzonych za pośrednictwem portali internetowych produktów, zwłaszcza odzieży i galanterii damskiej, wysyłali na ich telefony linki do fałszywych stron internetowych przewoźników lub płatności kartami płatniczymi. Po wpisaniu wymaganych danych osoby pokrzywdzone nieświadomie udzielały dostępu do konta bankowego, z którego podejrzani dokonywali wypłat przy użyciu kodów blik, lub z wykorzystaniem technologii NFC - opisuje prokurator Krzysztof Kopania. - Niestety, pokrzywdzeni, głównie młode kobiety, często udostępniały dane umożliwiające dokonywanie transakcji z wykorzystaniem katy, takie jak jej numer, data ważności, numer CVC i PIN. To umożliwiało pobieranie dużo wyższych kwot niż proponowana cena konkretnego artykułu. W niektórych przypadkach sprawcy uzyskiwali także kredyty oraz przeksięgowywali środki pieniężne pomiędzy innymi rachunkami należącymi do pokrzywdzonych wraz z ich przewalutowaniem. Uzyskane środki przeznaczane były na zakup kryptowalut - dodaje.

Kolejne zarzuty i zatrzymania

W śledztwie prowadzonym przez łódzką prokuraturę zarzuty usłyszało sześć osób. W ostatnich dniach zatrzymany został 31-letni obywatel Ukrainy, który podejrzany jest między innymi o kierowanie przestępczym procederem. - W wyniku przeprowadzonego przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń mieszkalnych znaleziono i zabezpieczono umowy o założenie rachunków bankowych, karty bankomatowe oraz sprzęt elektroniczny w postaci telefonów komórkowych, komputerów i kart pamięci. Było też urządzenie służące do przechowywania kryptowalut, na którym zabezpieczono znaczną ich ilość - informuje prokurator Krzysztof Kopania. Po przesłuchaniu prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Sąd wniosek uwzględnił. Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Phishing - co to jest?

Nazwa "phishing" budzi skojarzenia z angielskim słowem "fishing", które oznacza "łowienie ryb". Cyberprzestępcy bazujący na technice phishingu, podobnie jak wędkarze, zarzucają na użytkownika przynętę, która ma uśpić czujność. Phishing jest jednym z najczęściej używanych sposobów do wyłudzania danych w sieci. Używający techniki phishingu cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie, banki, teleoperatorów, a nawet naszych znajomych i starają się - w jak najmniej podejrzany sposób - wyłudzić używane przez nas dane do logowania w różnych serwisach. Fałszywe wiadomości, które mają nakłonić nas do podania wrażliwych informacji, często brzmią bardzo autentycznie.

