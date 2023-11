Nietypowi "goście" w miejskim autobusie. Mykolog: to miejsce wygląda na odpowiednie dla grzyba

Rzecznik MPK: ze zdjęcia nie sposób stwierdzić, że jest to w ogóle nasz pojazd

O komentarz w sprawie grzybów rosnących w autobusie linii 60 poprosiliśmy rzecznika MPK Łódź. - Informacje zamieszczone w internecie są nieprawdziwe. Ze zdjęcia nie sposób stwierdzić, że jest to w ogóle nasz pojazd. W dodatku na jednym ze zdjęć widać, że część elementów kabiny jest zdemontowanych, o czym świadczy wystający tam wspornik i brak monitora sterowania systemowego, co dyskwalifikuje taki pojazd z użytkowania i wyjechania na miasto. Przede wszystkim jednak nasze pojazdy są systematycznie sprzątane - poinformował nas Piotr Wasiak. I dodał: - Jeśli ta osoba faktycznie jest pracownikiem spółki, w co mam powody wątpić, powinna skonfrontować się nie z moimi słowami, ale przede wszystkim ze swoimi kolegami z zajezdni, bo to ich tak naprawdę pomawia i oskarża o to, że nieprawidłowo wykonują swoją pracę.

Kierowca gotowy do konfrontacji

Mykolog: to miejsce wygląda na odpowiednie dla grzyba

Nasz dziennikarz zapytał o niecodzienną sytuację dr. hab. Izabelę Kałucką z Katedry Algologii i Mykologii Uniwersytetu Łódzkiego, która o grzybach wie wszystko. - To miejsce wygląda na odpowiednie dla grzyba. Tam musi być pod spodem płyta wiórowa, czy podobny materiał organiczny, może pilśniowa albo sklejka. Czy to jest boczniak, czy na przykład łyczak to już trzeba by było dokładniej się przyjrzeć - powiedziała I dodała: - Zarodniki grzybów unoszą się w powietrzu w milionach. Ten, co wyrósł, to na pewno nadrzewny grzyb leśny. Więc nie było trudno, żeby takie zarodniki osiadły w tym autobusie. Jak znalazły odpowiednie do rozwoju podłoże i warunki klimatyczne temperatury i wilgotności to grzybnia wyrosła i wytworzyła nawet owocniki.