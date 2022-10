W autobusie nie zamknęły się drzwi, przejechał tak kilka przystanków

czytaj dalej

Robert Bąkiewicz to po prostu taki podwarszawski cwaniaczek z lat 90. i nic więcej - mówiła o jednym z liderów narodowców Katarzyna Kotula z Lewicy. - Dla rządzących liczy się tylko i wyłącznie to, żeby zbudować sobie narodową odnogę. To jest cel PiS, które pompuje miliony złotych do stowarzyszeń Bąkiewicza - ocenił Miłosz Motyka PSL.