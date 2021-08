Łódzcy urzędnicy proszą policję o dodatkowe patrole w pobliżu punktów szczepień

Łódzcy samorządowcy wystąpili do komendanta policji w Łodzi oraz do szefa straży miejskiej o skierowanie dodatkowych patroli w pobliże punktów szczepień. - W szczególności chodzi nam o ochronę mobilnych punktów, które pojawiają się w weekendy na jarmarkach, czy festynach - podkreśla Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi.

Łódzcy urzędnicy zareagowali na podpalenie moblinego punktu szczepień w Zamościu, a także inne incydenty, do których doszło w ostatnim czasie, między innymi w Gdyni (gdzie grupa kilkunastu antyszczepionkowców otoczyła w sobotę szczepibus stojący na bulwarze) oraz Grodzisku Mazowieckim (gdzie grupa przeciwników szczepień próbowała siłą dostać się do budynku, gdzie się one odbywały).