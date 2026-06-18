Łódź Przełom w sprawie budowy tunelu. "Kluczowe decyzje" Oprac. Tomasz Kubik |

Moment zawalenia się ściany w kamienicy w Łodzi Źródło wideo: LDZ Zmotryzowani Łodzianie Źródło zdj. gł.: PKP PLK

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Rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak przekazał, że pierwsza z decyzji wydanych przez Urząd Wojewódzki w Łodzi dotyczy ustalenia lokalizacji linii kolejowej i obejmuje przejęcie przez Polskie Linie Kolejowe czterech kamienic przy Al. 1 Maja 19, 21, 23 i ul. Próchnika 44 oraz wypłatę z tego tytułu odszkodowania właścicielom lokali z wywłaszczanych kamienic. Druga decyzja nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania do korzystania w celu ukończenia budowy tunelu.

"Obie decyzje wojewody - dotycząca wywłaszczenia kamienic oraz wydania tarczy TBM - są kluczowe dla wznowienia drążenia tunelu średnicowego. Dzięki nim możliwe będzie sprawne kontynuowanie prac, które w przyszłości znacząco poprawią jakość podróży kolejowych w Łodzi i całym kraju" - zaznaczył członek zarządu, dyrektor do spraw realizacji inwestycji PKP PLK Marcin Mochocki.

Dodał, że po zakończeniu korzystania z urządzenia TBM zostanie ustalone wynagrodzenie dla jego właściciela, zgodnie z procedurą ustawową.

Wniosek w sprawie zmiany decyzji lokalizacyjnej spółka złożyła do urzędu 31 marca 2026 r. Zgodnie z komunikatem, decyzja została wydana terminowo i zgodnie z treścią wniosku inwestora.

Pracownicy w maszynie drążącej TBM Katarzyna Źródło zdjęcia: PKP PLK

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi. 16 miesięcy postoju

Procedura przewiduje, że ok. 60 dni potrwa teraz przygotowanie wycen przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego wyznaczonego przez wojewodę, a następnie ok. dwa miesiące zajmie wypłata odszkodowań przez PKP PLK. Ich wysokość będzie ustalana indywidualnie, według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez uwzględnienia stopnia ich zużycia. Mieszkańcy objęci czasową relokacją mają zapewnione wsparcie zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym - PKP PLK pokrywa koszty pobytu w hotelach lub wypłaca ekwiwalent na najem lokalu. Wsparcie to przysługuje maksymalnie przez okres do 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji, czyli od 29 stycznia 2026 r. Druga decyzja wojewody nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania PLK do korzystania w celu kontynuacji budowy tunelu. Jak wyjaśnił Wilgusiak, to rozwiązanie - tak samo jak w przypadku nieruchomości - jest możliwe dzięki obowiązującym od stycznia 2026 r. przepisom znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym. Regulacje w tym względzie pozwalają inwestorowi przejąć niezbędne mienie ruchome, gdy jest to konieczne dla ochrony interesu publicznego, a także zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości robót. Jednocześnie inwestor tunelu poinformował, że Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi sukcesywnie prowadzi proces okazywania i przekazywania lokali dla mieszkańców wspomnianych kamienic posiadających status najemców. PKP PLK zakładają, że działania te zostaną sfinalizowane do końca 2026 r. Równolegle trwają przygotowania do wznowienia robót budowlanych, obejmujące m.in. zabezpieczenie placu budowy, analizę dotychczas wykonanych prac oraz ocenę stanu technicznego maszyny TBM po ponad 16 miesiącach postoju. Wilgusiak przypomniał, że dodatkowym impulsem dla inwestycji jest podpisane na początku czerwca porozumienie pomiędzy PLK a spółką Centralny Port Komunikacyjny. Dokument wzmacnia współpracę przy realizacji dwóch łódzkich tuneli - średnicowego i kolei dużych prędkości oraz umożliwia sprawniejszą koordynację robót, szczególnie w obrębie stacji Łódź Fabryczna. CPK przejmie część prac konstrukcyjnych komory Fabrycznej, natomiast PKP PLK zapewnią finansowanie, dokumentację projektową i formalne przygotowanie inwestycji. Po zakończeniu prac PLK przejmą gotowy obiekt.

Nie mogą wrócić do swoich mieszkań

Tunel średnicowy od Łodzi Fabrycznej przez trzy podziemne stacje w centrum miasta (Śródmieście, Polesie i Koziny) do Łodzi Kaliskiej (w kierunku Sieradza) i Łodzi Żabieniec (kierunek Kutno) ma mieć 7,5 km.

Umowa na jego budowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów (PBDiM) z Mińska Mazowieckiego została zawarta w 2017 r., a właściwe roboty budowlane i drążenie rozpoczęły się w sierpniu 2019 r. Pierwotnie inwestycja miała zostać zakończona w 2021 r., jednak po kolejnych przestojach i zmianach projektu (dołożono jedną stację na trasie tunelu, a wcześniej zmieniono jego przebieg i profil) ostatni obowiązujący harmonogram przewidywał zakończenie drążenia w czerwcu 2026 r.

We wrześniu 2024 r., po zawaleniu się części kamienicy przy Al. 1 Maja, roboty wstrzymano. Od momentu katastrofy w hotelach i wynajętych mieszkaniach przebywa ponad 200 mieszkańców, którzy zostali wysiedleni na czas budowy i nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

Na początku lutego br. inwestor, czyli spółka PKP PLK poinformowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tunelu, uzasadniając decyzję "bezpieczeństwem mieszkańców, troską o nieruchomości na trasie budowy tunelu oraz koniecznością zapewnienia stabilnej i profesjonalnej realizacji kluczowego dla Łodzi i krajowego systemu kolejowego projektu infrastrukturalnego".

Tunel ma przebiegać pod ścisłym centrum Łodzi Źródło zdjęcia: PKP PLK

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