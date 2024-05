Policja zatrzymała 41-latka podejrzanego o nielegalną uprawę konopi. Na trop mężczyzny wpadli dzielnicowi, którzy wykonywali czynności w jednej z łódzkich kamienic. Kiedy przeszli obok mieszkania, do którego drzwi były uchylone, poczuli charakterystyczny zapach rośliny. Po krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę, który teraz będzie odpowiadał za wytwarzanie środków odurzających.

Dzielnicowi zostali wezwani w poniedziałek do innej sprawy w jednej z kamienic w centrum miasta. Sierżant sztabowy Maksymilian Jasiak przekazuje, że w pewnym momencie poczuli charakterystyczny zapach marihuany. Okazało się, że dochodzi zza uchylonych drzwi jednego z mieszkań. - Drzwi mieszkania, z którego się on wydobywał, były uchylone. Mundurowi weszli do środka i w jednym z pokoi znaleźli domową plantację tej rośliny - przekazuje policjant.