Upadł na tory i nie wstawał, a nadjeżdżał tramwaj. Na ratunek została niecała minuta

Sobota, późny wieczór. Stojący na przystanku tramwajowym 27-latek traci równowagę i upada na tory. Chociaż zbliża się tramwaj, to mężczyzna się nie podnosi. Na szczęście wszystko działo się na oczach policjanta, który ruszył na pomoc.

Skończył pracę i wracał do domu. Łódzki policjant zatrzymał się swoim autem na czerwonym świetle przed skrzyżowaniem ul. Kopcińskiego i Narutowicza. Po drugiej stronie jezdni funkcjonariusz zauważył młodego mężczyznę, który stał na przystanku. W pewnym momencie mężczyzna się przewrócił i leżał na torach.

To, co działo się potem, możemy obejrzeć dzięki nagraniu z wideorejestratora zainstalowanego w prywatnym samochodzie policjanta: Funkcjonariusz przejeżdża na drugą stronę ulicy i zatrzymuje się tuż obok torowiska. Biegnie do leżącego bez ruchu 27-latka, sprawdza czynności życiowe i pomaga mu wstać.