Umówili się na zakup konsoli, kiedy jej właściciel odmówił sprawdzenia sprzętu, wyjęli nóż

Do zdarzenia doszło 5 listopada. Mężczyźni umówili się na spotkanie w związku z ogłoszeniem 18-latka o sprzedaży konsoli do gier. - We wskazane miejsce 21-latek przyszedł ze swoim 17-letnim kolegą. Pod pretekstem sprawdzenia sprzętu zaproponowali 18-latkowi, aby poszedł z nimi do jednego z pobliskich mieszkań - informuje aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji. - Kiedy sprzedający stawiał opór, starszy ze sprawców wyciągnął nóż, który wcześniej dostał od swojego kompana. Przestraszony 18-latek oddał konsolę napastnikowi - przekazuje policjantka.