Kontener był już na śmieciarce, kiedy pracownicy usłyszeli miauczenie. Kocięta uratowano w ostatniej chwili

Ktoś zamknął trzy małe koty w kartonie i wyrzucił do kontenera na śmieci w Łodzi. Przed śmiercią uratowali je pracownicy odbierający odpady. Kocięta czekają w schronisku na nowych właścicieli, a straż miejska przypomina, że porzucenie zwierząt może być traktowane jako znęcanie się nad nimi.

Pracownicy firmy odbierającej odpady w poniedziałek rano załadowali na śmieciarkę jeden z kontenerów stojących na ulicy Szeregowej w Łodzi. Zanim jednak maszyna wyładowała jego zawartość do głównego zbiornika, pracownicy wstrzymali jej pracę. Wszystko dlatego, że usłyszeli miauczenie. Po sprawdzeniu zawartości kontenera okazało się, że w środku był karton. A w nim uwięzione były trzy małe koty.

- Funkcjonariusze przewieźli zwierzęta do nas. Na szczęście okazało się, że są w dobrym stanie - przekazuje Marta Olesińska z łódzkiego schroniska.

Jeden się wydostał?

We wtorek na ulicy Szeregowej znaleziony został czwarty, mały kot. Spacerował niedaleko śmietnika. Wszystko wskazuje na to, że w kontenerze było jego rodzeństwo.

- Świadczy o tym to samo umieszczenie i ten sam wiek - przekazują w rozmowie z tvn24.pl funkcjonariusze łódzkiej straży miejskiej.

Czwarty kot został odnaleziony na ulicy Szeregowej we wtorek

Widmo kary

- Polski kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do trzech lat więzienia. Zawsze poważnie podchodzimy do takich spraw i staramy się ustalić, kto dopuścił się karalnego czynu - zaznacza Fiedukowicz.