Klepnął nieznajomą w pośladek, grozi mu do ośmiu lat więzienia

Ma 34 lata, a grozi mu że osiem kolejnych spędzi w więzieniu. Za co? Za klepnięcie nieznanej kobiety w pośladek. Prokuratura uważa, że tym samym doprowadził kobietę do innej czynności seksualnej. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.

W środę, 29 września tego roku, pokrzywdzona wracała do domu w kamienicy przy ulicy Radwańskiej w Łodzi. Kiedy wchodziła po schodach, poczuła uderzenie w pośladek. Gdy się odwróciła, zobaczyła nieznajomego mężczyznę, który rzucił się do ucieczki. Pokrzywdzona zaalarmowała policję, a ta niezwłocznie wzięła się do pracy: