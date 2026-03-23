Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek w dzielnicy Górna w Łodzi. Mieszkańcy bloków przy ulicy Przyszkole usłyszeli pisk opon i ogromny huk.
Uderzenie w drzewo, dachowanie i cztery rozbite auta
Jak informuje komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, doszło tam do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego. - Około godziny 7.15 na ulicy Przyszkole kierujący samochodem marki Opel Astra mężczyzna, lat 41, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego dachował, uderzył w drzewo, następnie kierujący uderzył w cztery zaparkowane pojazdy. Mężczyzna został zatrzymany, miał prawie półtora promila alkoholu w organizmie - przekazuje policjantka.
Serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował nagranie zdarzenia. Słychać na nim pisk opon i widać moment uderzenia samochodu w drzewo, dachowanie i rozbite inne pojazdy. Na filmiku z monitoringu widać też, że po zdarzeniu z leżącego na dachu samochodu wydostaje się jego kierowca i przygląda się pojazdowi.
Policyjne czynności z zatrzymanym 41-latkiem mają być wykonywane dzisiaj.
