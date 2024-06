Zawalił się dach kamienicy w Łodzi

czytaj dalej

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy wezwał do zwiększenia wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Zaapelował do sojuszników, by pilnie przyłączyli się do odpowiedniej inicjatywy niemieckiej "wszystkim, co możliwe". - Obrona powietrzna jest odpowiedzią na wszystko - podkreślił Wołodymyr Zełenski. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała Ukrainie miliardy euro pomocy od Unii Europejskiej.