Potrącenie dwóch osób na torach. Kobieta nie żyje

Kobieta nie żyje, a mężczyzna trafił do szpitala - to bilans zdarzenia do jakiego doszło na torach w Łodzi. Jak relacjonuje reporterka TVN24, kilkaset metrów od miejsca, w którym doszło do wypadku jest bezpieczne przejście. Okoliczności tego, co się stało bada policja pod nadzorem prokuratury.