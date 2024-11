Zderzenie tramwaju z ciężarówką. Pięć godzin utrudnień

czytaj dalej

Premier Nowej Zelandii złożył we wtorek w parlamencie "formalne i bezwarunkowe" przeprosiny za cierpienia wyrządzone setkom tysięcy dzieci i bezbronnych dorosłych w domach opieki. Opublikowany niedawno raport ujawnił, że przez siedem dekad, do 2019 roku, w Nowej Zelandii dochodziło do zaniedbywania, znęcania się i tortur. Christopher Luxon przekazał też, że rząd pracuje nad nowym mechanizmem rekompensaty finansowej dla ocalałych.