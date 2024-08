Ukrywał się 14 lat, kolejne 15 spędzi w więzieniu

- "Poszukiwacze" z widzewskiego komisariatu ustalili, że korzystał on z kryjówek zarówno za granicą, jak i w kraju. Starał się też zmienić swój wygląd, tak by nie można go było rozpoznać. Prowadzone z dużą determinacją czynności sprawdzające i analiza wszelkich poszlak i informacji doprowadziły do ustalenia pod jakim adresem obecnie ukrywa się mężczyzna – przekazuje mł. asp. Maksymilian Jasiak z łodzkiej policji.