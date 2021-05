Wybili szybę w aucie i zabrali reklamówkę, w której było kilkaset tysięcy złotych

Pracownik jednej z firm w poniedziałek, 8 maja przewoził kilkaset tysięcy złotych pożyczki zaciągniętej przez pracodawcę. Gotówka była w reklamówce, którą mężczyzna zostawił w aucie. Około godziny 16 zatrzymał się na ulicy Kościuszki, niedaleko skrzyżowania z ulicą Struga. Miejskie kamery nagrały, że poszedł do jednego ze sklepów. Jeszcze zanim zdążył on wejść do środka, w kierunku samochodu ruszyło dwóch mężczyzn. Na monitoringu udostępnionym redakcji tvn24.pl przez policję widać, że sprawcy podbiegają do tylnej szyby pojazdu i jednym ruchem ją wybijają. Po kilku sekundach uciekają już z łupem w kierunku placu Wolności.