Namierzeni na gorącym uczynku. Trzy osoby aresztowane za wyłudzenia "na COVID-19"

Sypią się mandaty w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Mija trzeci tydzień z nowymi wyższymi karami dla piratów drogowych. Są pierwsze efekty zmian. Wprowadzenie wyższych mandatów to kolejne w ostatnich miesiącach zaostrzenie przepisów w ramach Wizji Zero. Już zdarzają się dni, kiedy na drogach nie ma ofiar, wciąż jednak rzadko, ale i tak częściej niż do tej pory. Materiał magazynu "Polska i Świat".