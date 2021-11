Łódź. Lusterko trzeba schować, żeby tramwaj nie otarł się o autobus. Po remoncie za blisko 100 milionów złotych

Oddany właśnie do użytku pas dla komunikacji miejskiej na kluczowej łódzkiej arterii - alei Śmigłego-Rydza - jest tak wąski, że wymijanie się autobusu i tramwaju może skończyć się kolizją. Dlatego motorniczowie jeżdżący po nowym odcinku musieli złożyć swoje lewe lusterka. MPK Łódź zaznacza, że na razie nie doszło do żadnej kolizji, a łódzcy urzędnicy przekonują, że to nie nowy pas jest za wąski, tylko trawmaje za szerokie.