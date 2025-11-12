Logo strona główna
Łódź

Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyje jedna osoba

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Nie żyje jedna osoba
Do zdarzenia doszło w powiecie zgierskim
Źródło: Google Maps
Jedna osoba zginęła i jedna została ranna w zderzeniu samochodu dostawczego z tirem na autostradzie A1 na pasie w kierunku Gdańska. Do wypadku doszło w środę wieczorem przed węzłem Łódź Północ koło Strykowa.

W środę, około godziny 17.35, na 295. kilometrze autostrady A1 w kierunku Gdańska, przed zjazdem na autostradę A2 (kierunek Warszawa-Poznań), w pobliżu węzła Łódź Północ, doszło do zderzenia pojazdu dostawczego z tirem.

Pasażer samochodu dostawczego zmarł na miejscu. Ranny kierowca został ewakuowany z pojazdu przed świadków zdarzenia.

- Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem ciężarowym w czasie zmiany pasa ruchu nie zachował należytej ostrożności doprowadzając do zdarzenia z samochodem dostawczym - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

Na miejscu obecne są trzy zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policja. Jak przekazał nam bryg. Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w udzielaniu pomocy pomógł również lekarz, który zatrzymał się w miejscu zdarzenia.

Autostrada w kierunku Gdańska jest obecnie zablokowana. Przewidywany czas utrudnień to trzy godziny.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Nie żyje jedna osoba
Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Nie żyje jedna osoba
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Nie żyje jedna osoba
Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Nie żyje jedna osoba
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Miejsce wypadku na autostradzie A1
Miejsce wypadku na autostradzie A1
Źródło: Google Maps
17-letni kierowca został doprowadzony na przesłuchanie
Dwie nastolatki zginęły w wypadku. 17-latek z zarzutem
Trójmiasto
Wypadek w miejscowości Łopacianka
Był pijany, miał zakaz, doprowadził do zderzenia. Zginął drugi kierowca
WARSZAWA
Tragiczny wypadek na dk15
Zderzyli się na prostej drodze. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne
Wrocław
Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

WypadkiAutostrada A1Drogi w PolsceŁódzkie
