Tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyje jedna osoba

W środę, około godziny 17.35, na 295. kilometrze autostrady A1 w kierunku Gdańska, przed zjazdem na autostradę A2 (kierunek Warszawa-Poznań), w pobliżu węzła Łódź Północ, doszło do zderzenia pojazdu dostawczego z tirem.

Pasażer samochodu dostawczego zmarł na miejscu. Ranny kierowca został ewakuowany z pojazdu przed świadków zdarzenia.

- Według wstępnych ustaleń kierujący samochodem ciężarowym w czasie zmiany pasa ruchu nie zachował należytej ostrożności doprowadzając do zdarzenia z samochodem dostawczym - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu.

Na miejscu obecne są trzy zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego i policja. Jak przekazał nam bryg. Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w udzielaniu pomocy pomógł również lekarz, który zatrzymał się w miejscu zdarzenia.

Autostrada w kierunku Gdańska jest obecnie zablokowana. Przewidywany czas utrudnień to trzy godziny.

