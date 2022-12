Trafił do aresztu, w mieszkaniu zostawił psa. Zwierzę znaleziono ponad miesiąc później

Mieszkaniec Łodzi trafił do aresztu. Nikogo nie poinformował, że w mieszkaniu zostawił psa. Jak informuje straż miejska, zwierzę przez ponad miesiąc było pozbawione opieki. W końcu do mieszkania - w poszukiwaniu wynajmującego lokatora - przyszła jego właścicielka. - Ten pies cudem przeżył - mówią strażnicy.

Straż miejska: pozbawiony opieki, jedzenia i picia

- Dyżurny policji zadzwonił do dyżurnego straży miejskiej z prośbą o asystę Animal Patrolu, ponieważ w jednym z mieszkań przy ulicy Gdańskiej oczekuje właścicielka wraz ze ślusarzem i funkcjonariuszami. Chcieli wejść do lokalu, z którego było słychać ujadanie psa - relacjonuje rzeczniczka straży miejskiej w Łodzi Joanna Prasnowska. I dodaje: - Okazało się, że w środku był mały, skrajnie wychudzony pies. Był pozbawiony opieki, jedzenia i picia.

2 listopada został zatrzymany przez policję, do mieszkania służby weszły 9 grudnia

Okazało się, że właściciel psa - mężczyzna wynajmujący mieszkanie - został zatrzymany przez policję. I trafił do aresztu. - Do zatrzymania doszło 2 listopada. Od tego czasu nikt psem się nie interesował. Jego właściciel po prostu nikogo nie poinformował o tym, że w mieszkaniu pozostawił zwierzę. Dziwne jest też to, że nikt z sąsiadów do nas nie telefonował, bo czworonóg cały czas szczekał - mówi Prasnowska.