Torowisko i krawężniki się nie połączyły. "Był dywanik, kładka i płyta ze sklejki"

Społecznik Kosma Nykiel opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie torów tramwajowych, układanych przy ulicy Północnej w Łodzi, które się ze sobą nie połączyły. - Takiej fuszerki jeszcze nie widzieliście! Jeszcze to ekipa próbowała nieudolnie ukryć, stawiając niepotrzebny mostek - napisał. Przedstawiciel inwestora zapewnia, że prace się nie zakończyły, a "regulacja torowiska oraz połączenie z rozjazdami jest przewidziane w harmonogramie do wykonania w drugiej połowie października".

Tory się nie schodzą. Najpierw leżał dywanik, teraz jest kładka

- W tej sprawie akurat napisali do mnie okoliczni mieszkańcy, którzy raz - są dotknięci jakością prowadzonych prac i samą organizacją robót, która bardzo im utrudnia nawet dojście do własnego mieszkania - opisuje społecznik. - A z drugiej strony powiedzieli o tej sytuacji, która była dla nich dość nietypowa, bo te tory ewidentnie się nie schodzą i ta sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu i z ich relacji usłyszałem, że przychodzą tam różni majstrowie i patrzą się na to co się tam wydarzyło - dodaje. Kosma Nykiel, informuje, że całą sytuację próbuje się ukryć. - Najpierw tam leżał taki dywanik, żeby nie było widać, a potem położono kładkę, która to maskuje, ale do końca nie ukrywa. Ona jest na tyle absurdalna, że zaraz obok jest normalne przejście przez tory, z wyznaczonym przejściem dla pieszych, gdzie nie ma żadnych progów - opisuje społecznik.