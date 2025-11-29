Logo strona główna
Łódź

"Toaleta to nie śmietnik". Łódzkie wodociągi pokazały, co trafia do kanalizacji

Śmieci z kanałów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Ponad tysiąc ton śmieci przypływa co roku kanałami do łódzkiej oczyszczalni ścieków
Źródło: ZWiK w Łodzi
Ponad tysiąc ton śmieci przypływa co roku kanałami do łódzkiej oczyszczalni ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji pokazał, co mieszkańcy wyrzucają do sedesów i przypomniał, że "toaleta to nie śmietnik".

Rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, Miłosz Wika informuje, że codziennie do oczyszczalni ścieków w Łodzi przypływa rurami około trzech ton śmieci. Rocznie to ponad tysiąc ton odpadów. - Nawilżane chusteczki, zużyta odzież, materiały higieniczne, odpady budowlane, resztki jedzenia, patyczki do czyszczenia uszu, waciki, ręczniki papierowe - to śmieci, które wyrzucane są do sedesów. Powodują one zatory w kanalizacyjnych przewodach. Pozbawione odpływu ścieki cofają się w rurach i wybijają w naszych mieszkaniach czy piwnicach. Już samo sprzątanie zalanych fekaliami pomieszczeń nie należy do przyjemności, do tego dochodzą wysokie koszty udrażniania rur - opisuje Wika.

Śmieci z kanałów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Śmieci z kanałów w Grupowej Oczyszczalni Ścieków
Źródło: ZWiK w Łodzi

I dodaje: - Prawdziwą zmorą są nawilżane chusteczki. To, że nie można ich wrzucać do toalet, jest wyraźnie napisane na opakowaniach. Chusteczki wykonane są z materiału, który nie rozpuszcza się w wodzie. Skutecznie zatykają rury wewnątrz budynków. Blokują przepływ ścieków w miejskich kolektorach, uszkadzają też nowoczesne urządzenia w przepompowniach i w oczyszczalni.

Ponad tysiąc ton śmieci przypływa co roku kanałami do łódzkiej oczyszczalni ścieków
Ponad tysiąc ton śmieci przypływa co roku kanałami do łódzkiej oczyszczalni ścieków
Źródło: ZWiK w Łodzi

"Toaleta to nie śmietnik"

Łódzka spółka pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia i nagranie z tym, co łodzianie wyrzucają do sedesów i co trafia do kanalizacji. - Usuwanie śmieci z miejskich kanałów wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, co przekłada się na wzrost kosztów utrzymania miejskiej sieci. Jak wielka jest skala problemu zaśmiecania kanałów, można przekonać się, obserwując komorę wlotową do Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Koszty ich usunięcia i utylizacji są bardzo wysokie - podkreśla Wika. I apeluje: - Nie wyrzucajmy do toalet śmieci. Ich miejsce jest w pojemnikach na odpady. Do sedesu, poza ściekami, może trafić wyłącznie papier toaletowy. Pamiętaj, wyrzucając śmieci do muszli klozetowej narażasz siebie i sąsiadów na wysokie koszty związane z udrażnianiem kanalizacyjnych rur. Toaleta to nie śmietnik.

Wodociągi przypominają przed świętami, co robić z tłuszczem po smażeniu
Wodociągi przypominają przed świętami, co robić z tłuszczem po smażeniu

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZWiK w Łodzi

Łódź Łódzkie województwo łódzkie Oczyszczalnia Ścieków Wodociągi Kanalizacja Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Odpady
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica