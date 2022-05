Kobieta nie żyje, mieszkanie spłonęło. Zarzuty dla męża ofiary

42-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa. Według śledczych, to on - po tym, jak mieszkanie na łódzkim Teofilowie stanęło w ogniu - zabił swoją 26-letnią żonę. Mężczyzna został przesłuchany w szpitalu. - Jego relacje wskazują, że pomiędzy nim i kobietą doszło do konfliktu, ponieważ wbrew jego woli zamierzała ona wrócić do Gruzji - przekazuje prokuratura. Podejrzany został, decyzją sądu, aresztowany.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem na łódzkim osiedlu Teofilów. - Policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Kiedy przyjechali na miejsce pod wskazanym adresem, z okien wydobywał się dym. Z mieszkania ewakuowali 26-letnią kobietę i 42-letniego mężczyznę, oboje mieli rany cięte. Kobieta mimo wysiłków lekarzy zmarła. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala - mówił w środę Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Zarzut zabójstwa i areszt dla 42 latka

W piątek Kopania poinformował o tym, że 42-latek - wciąż hospitalizowany - usłyszał zarzut zabójstwa swojej żony.

- Uwzględniając zebrany w sprawie materiał dowodowy, prokurator podjął decyzję o przedstawieniu 42-latkowi zarzutu zabójstwa 26-letniej kobiety - przekazał prokurator. - Oględziny zwłok, a następnie ustalenia posekcyjne wykazały, że kobieta zmarła na skutek głębokiej rany szyi, zadanej prawdopodobnie nożem - dodał.

Jak podał Kopania, podejrzany "przed prokuratorem formalnie nie złożył oświadczenia co do tego, czy przyznaje się do winy". Jednak "w krótkich wyjaśnieniach" potwierdził dokonanie zabójstwa. - Jego relacje wskazują, że pomiędzy nim i kobietą doszło do konfliktu, ponieważ wbrew jego woli zamierzała ona wrócić do Gruzji - powiedział Kopania.

Prokuratura zawnioskowała do sądu o zastosowanie wobec 42-latka tymczasowego aresztu. Posiedzenie odbyło się w szpitalu. - Sąd wniosek uwzględnił, podejrzany został aresztowany na trzy miesiące - poinformował Kopania. I dodał: - Po uzykaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa prawdopodobnie dojdzie o poszerzenia zarzutów, tak aby obejmowały one również zachowania związane z podpaleniem wynajmowanego mieszkania.

42-latkowi grozi dożywocie.

Tragedia na łódzkim Teofilowie TVN24

Do tragedii doszło w bloku przy ulicy Rojnej w Łodzi

Autor:pk/ tam

Źródło: TVN24