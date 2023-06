Niebezpieczny manewr taksówkarza. Zawrócił z prawego pasa. Wszystko widziała policja. Nagranie

Policja: mężczyzna odpowie za niestosowanie się do znaków

- Policjanci, którzy zauważyli zachowanie taksówkarza, jechali na interwencję związaną z kolizją drogową. Wówczas skończyło się na zwróceniu taksówkarzowi uwagi, jednak nie oznacza to, że uniknie odpowiedzialności - informuje młodszy aspirant Kamila Sowińska, z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. I dodaje: - Mamy dane tego kierowcy i sprawa trafi do Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym. Mężczyzna odpowie za niestosowanie się do znaków w ruchu drogowym, bo wykonał manewr skrętu w lewo z pasa do tego nieprzeznaczonego.