Tablica na dworcu wprowadzała w błąd. Odkleił się "element unieważniający"

Pan Piotr, mieszkaniec Krakowa, przyjechał do Łodzi w sprawach służbowych. Do stolicy Małopolski wrócił pociągiem odjeżdżającym z dworca Łódź Kaliska. Zanim jednak do tego doszło, musiał się natrudzić, żeby dostać się na odpowiedni peron. Jak relacjonuje, od strony alei Włokniarzy - po dojściu do dworca - nad jednym z przejść widnieje tablica informacyjna, kierująca na perony 1-5. Okazuje się, że wprowadza ona pasażerów w błąd, bo dojść mogą jedynie na peron piąty, a na końcu tunelu przejście zagrodzone jest blaszanym płotem.