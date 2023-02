Szukają rodziny zastępczej dla ośmiomiesięcznego Piotrusia. "Czas nas goni"

Wychowawczyni: radosne dziecko, większość dnia przebywa na sali zabaw

Wychowawca z ośrodka Tuli Luli, Agata Chmiela w rozmowie z reporterką TVN24 opowiada, że Piotruś jest radosnym dzieckiem, które chętnie nawiązuje relacje z opiekunami. Ma swoją dzienną rutynę. - Większość dnia przebywa na sali zabaw. Drzemki spędza w swoim łóżeczku, drugą połowę dnia spędza w łazience, bo bardzo lubi się kąpać. Koło godziny 18 dostaje posiłek, wyciszamy go na rękach i odkładamy chłopca do łóżeczka - relacjonuje. - Piotruś przede wszystkim szuka teraz kochającej rodziny i to jest dla niego najważniejsze. To powinny być osoby, które mają dużo wrażliwości, dużo empatii i przede wszystkim, którzy pokochają Piotrusia i stworzą dla niego cudowną rodzinę - mamę i tatę - podkreśla Chmiela. Chłopiec ma problemy neurologiczne i - jak mówi jego opiekunka - potrzebuje specjalnej opieki, wsparcia terapeutycznego i neurologicznego. - Wszystko po to, żeby poprawić jakość ruchów i stymulować go do prawidłowego rozwoju - podkreśla Chmiela.