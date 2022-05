Sześciolatek potrącony przez hulajnogę w Łodzi. Policja szuka świadków

czytaj dalej

Lider grupy pseudokibiców Ruchu Chorzów Psycho Fans Maciej M., pseudonim Maślak miał utrudniać prowadzone przeciwko niemu śledztwo: nakłaniać do spalenia akt sprawy i do zabójstwa prokuratora, a także planować jego kompromitację poprzez umieszczenie treści pedofilskich w komputerze. Sąd pierwszej instancji uniewinnił "Maślaka" od tych zarzutów. We wtorek Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił wyrok, a to oznacza, że sprawa wróci do ponownego rozpatrzenia.