Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę

Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Źródło: Schronisko Dla Zwierząt w Łodzi
Miał sześć tygodni, założoną kokardę i leżał koło śmietnika. Szczeniak - jak mówi dyrektor Schroniska Dla Zwierząt w Łodzi - był prawdopodobnie nietrafionym prezentem świątecznym. Teraz czeka na nowego właściciela.

Małego pieska leżącego obok śmietnika na popularnym rynku "Górniak" w Łodzi odnalazła w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypadkowa osoba i zawiozła do schroniska przy ulicy Marmurowej.

"Nietrafiony prezent świąteczny"

- Mario, bo tak nazwaliśmy szczeniaczka, miał zawiązaną kokardkę i był prawdopodobnie nietrafionym prezentem świątecznym, który został wyrzucony - informuje nas dyrektor łódzkiego schroniska, Albert Kurkowski. Dodaje, że uwaga pracowników schroniska jest mocno skupiona na szczeniaku. - Jest naszym ulubieńcem, wszyscy go kochają. Przechodzi właśnie 15-dniową kwarantannę i czeka na nowego właściciela - przekazuje Kurkowski.

Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Źródło: Schronisko Dla Zwierząt w Łodzi

Kilkanaście zwierząt w schronisku po wystrzałach fajerwerków

Dyrektor łódzkiego schroniska informuje też, że do placówki w jeden dzień - 1 stycznia - trafiło kilkanaście zwierząt. Wszystko z powodu fajerwerków. - Sylwester to była masakra, kilkanaście zwierząt do nas trafiło, niektóre poranione, niektóre w ubrankach, niektóre ze smyczami, bo widocznie komuś się wyrwały. Na szczęście większość z nich została odebrana na drugi dzień. Natomiast tych zwierząt wystraszonych sylwestrem zawsze jest dużo, to jest najstraszniejsza noc w roku dla zwierząt - przekazuje dyrektor schroniska.

Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Mario został wyrzucony koło śmietnika. Miał zawiązaną kokardkę
Źródło: Schronisko Dla Zwierząt w Łodzi

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Schronisko Dla Zwierząt w Łodzi

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePsypieszwierzętaSchronisko dla zwierzątfajerwerki
Czytaj także:
imageTitle
Odliczanie przed kwalifikacjami w Bischofshofen. Trwają treningi (NA ŻYWO)
Najnowsze
Nicolas Maduro
Maduro i jego żona przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Zwierzęta były wychudzone
Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela
Wrocław
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach
WARSZAWA
Oboje byli w stanie po użyciu alkoholu
Żona przejechała męża samochodem
Rzeszów
Rodzice byli pijani (zdjęcie ilustracyjne)
Byli nietrzeźwi, opiekowali się dziećmi
Białystok
Donald Tusk
"W przeciwnym razie, jesteśmy skończeni". Premier apeluje
Bunkier. Linia obrony Księży Młyn-Oleśnik
8-latka chciała zwiedzić bunkier. Postawiła służby na nogi
Łódź
Przywódca Chin Xi Jinping
"Strategiczna porażka Chin". Media o skutkach uderzenia na Wenezuelę
Apartamentowiec Wola Księcia Janusza na wizualizacjach
Jak drożeją mieszkania w UE? Polska plasuje się wysoko
BIZNES
shutterstock_2447467127
Biologiczne "piętno" przekazywane przez ojców. Nowe badania o mikroplastiku
Zdrowie
Auto na dachu
Pijany kierowca holował auto przewrócone na dach. Nagranie
Wrocław
SCT KRAKÓW
Znaki Strefy Czystego Transportu znikają i są niszczone
Kraków
imageTitle
Ma 18 lat i 226 cm wzrostu. Za nią debiut w zawodowej lidze
EUROSPORT
Mężczyzna łupy zakopywał na polu
Kradł, a łupy zakopywał na polu
Lublin
Delcy Rodriguez
"Twardogłowa tygrysica" utrzyma reżim? Co wiemy o następczyni Maduro
imageTitle
Wielkie kłopoty, potem przebudzenie. Świątek dała Polsce wygraną
EUROSPORT
imageTitle
Porządki kadrowe w Legii. Skrócone wypożyczenie Niemca
EUROSPORT
Young Liu
Partner Nvidii rośnie szybciej od oczekiwań. AI kluczowym czynnikiem
BIZNES
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem
METEO
Japonia. Kiyoshi Kimura zwany "Królem Tuńczyka" pozuje z okazem, za który zapłacił miliony podczas noworocznej aukcji na targu rybnym
Zapłacił równowartość 48 tys. złotych za kilogram ryby
BIZNES
Nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez ratowników pogotowia
Kierowca jechał wężykiem. Zareagowali ratownicy
Szczecin
Nie żyje 31-letni kierowca
Uderzył w drzewo i wypadł z auta. Kierowca nie żyje
Lublin
na trzy
Wojsko na granicy, zarzuty i nadzwyczajne posiedzenie. Najważniejsze informacje
Pierwszy wywiad Brigitte Macron. Relacja Anny Kowalskiej [Materiał TVN24 BiS z 17.08.17]
Twierdzili, że pierwsza dama urodziła się jako mężczyzna. Usłyszeli wyrok
Krzysztof Kononowicz
Śledztwo po śmierci Krzysztofa Kononowicza. Decyzja prokuratury
Białystok
Strażacy odkryli zwłoki w pustostanie
Pożar pustostanu. W środku znaleziono zwłoki mężczyzny
Wrocław
Donald Trump
Donald Trump spytany o twierdzenia Rosji: nie wierzę
Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie 14-latka zatrzymany
Odpowie za śmiertelne potrącenie nastolatka i ucieczkę
WARSZAWA
GettyImages-2252064818
Tankowce z ropą potajemnie opuściły Wenezuelę
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica