Syn wygrał konkurs. Ojciec dyrektorem i szefem komisji konkursowej

Ratownicy medyczni przejdą szkolenia z samoobrony. Rząd zastanawia się, jak zwiększyć ich bezpieczeństwo Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Pod koniec czerwca rozstrzygnięty został konkurs na koordynatorów odpowiedzialnych za pracę zespołów ratownictwa medycznego. W dwóch z 13 regionów wygrał Michał Chmiela. Za organizowanie pracy karetek i motocykli na łódzkim Śródmieściu i Widzewie będzie dostawał ponad 10 tysięcy złotych.

Przewodniczącym komisji konkursowej był ojciec ratownika - Krzysztof Chmiela, który od maja tego roku pełni też funkcję dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Kluczowa dla rozstrzygnięcia konkursu była ocena rozmowy kwalifikacyjnej. Informatorzy wskazują, że Michał Chmiela był na rozmowie w tym samym momencie, kiedy miał dyżur jako ratownik na motocyklu. Teoretycznie mógł więc w każdej chwili być potrzebny. Sam zainteresowany temu nie zaprzecza, chociaż jego wersja zdarzeń nieco różni się od tej prezentowanej przez jego ojca.

Dyrektor Krzysztof Chmiela przyznaje, że po ogłoszeniu wyników konkursu "spodziewał się kontrowersji", ale jednocześnie zaznacza, że wszystko odbyło się w sposób sprawiedliwy i nie budzący wątpliwości. Wskazuje, że wyłączył się z komisji konkursowej na czas oceniania kandydatury jego syna.

Michał Chmiela zaznacza z kolei, że jest doświadczonym ratownikiem i już wcześniej - przed przyjściem ojca na stanowisko dyrektora - pełnił funkcję koordynatora w jednej z dzielnic.

Praca koordynatora jest prestiżowa i wiąże się z dobrymi pieniędzmi. - To wyraz uznania i zaufania, na to stanowisko nie pchają się żółtodzioby - mówią nam ratownicy medyczni z łódzkiego pogotowia. Koordynator ma nadzorować codzienne funkcjonowanie zespołów i dbać, żeby działały one sprawnie. Ma tworzyć grafiki, rozwiązywać konflikty i reagować na sytuacje kryzysowe. Wynagrodzenie zależy od liczby zespołów, którymi koordynator ma się zajmować. I tak, za każdy zespół pracujący na Śródmieściu i Bałutach koordynator dostaje 900 złotych. Ponieważ łącznie jest ich 11, koordynator dostanie 9900 złotych plus 600 złotych za dwa motoambulanse, czyli karetki na motocyklach.