Protest pracowników socjalnych w Łodzi. "Trudna i odpowiedzialna praca - głodowa płaca"

Około 150 spośród 267 miejskich pracowników socjalnych w Łodzi żąda podwyżek i protestuje przeciwko - jak to określają - "głodowemu wynagrodzeniu". Podają dane, że około 65 procent pracowników wykonuje obowiązki za minimalną płacę krajową. Kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej proponuje podwyżkę o 320 złotych brutto, ale to kwota dla wielu nie do przyjęcia.

Propozycja "nie do zaakceptowania"

Ustalenia te dla pracowników socjalnych są jednak nie do zaakceptowania. Wyliczyli, że na tej podstawie realnie trafiłoby do nich około 200 złotych miesięcznie więcej, a oczekują wzrostu wynagrodzenia co najmniej o 700 złotych netto. Dotychczasowe rozmowy z dyrekcją nie doprowadziły do porozumienia.