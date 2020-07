Stalker w sądzie oblał Katarzynę kwasem. Został skazany za próbę zabójstwa, chciał kasacji wyroku

Według sądu, prawdopodobieństwo dostania się kwasu do dróg oddechowych lub pokarmowych poszkodowanej było bardzo duże i sprawca godził się z tym. - Pokrzywdzona została ograbiona z dotychczasowego życia. Z cierpieniem psychicznym i fizycznym będzie zmagała się do końca życia - dodał sędzia Mirek.

Pełnomocnik poszkodowanej mec. Bartosz Tiutiunik wyraził satysfakcję z postanowienia Sądu Najwyższego. Dodał, że w tej sprawie wymiar sprawiedliwości i organy ścigania "stanęły na wysokości zadania". - To co można było w tej sprawie maksymalnie uzyskać, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu i wymiar kary osiągnięto - podkreślił Tiutiunik.

Nękał ją, a w końcu na korytarzu sądowym oblał kwasem

Sprawa w końcu trafiła do sądu, a mężczyzna został oskarżony o stalking. W sierpniu 2016 r. przed łódzkim sądem miała się odbyć rozprawa przeciwko W. Tuż przed rozpoczęciem posiedzenia na sądowym korytarzu skazany podszedł do kobiety i oblał ją kwasem siarkowym, który wniósł do budynku sądu w słoiku po kawie. Następnie, nic nie mówiąc, zapalił papierosa. Z relacji świadków wynikało, że stwierdził, iż zrobił to, co zaplanował wcześniej, i że to jedna z czterech kar, jakie przewidział dla kobiety.