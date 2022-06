Łódź. Protestujący pracownicy socjalni proszą Donalda Tuska o mediację

Informujemy regularnie o trwających od kilku tygodni protestach pracowników socjalnych w Łodzi . W piątek przedstawiciele komitetu strajkowego wystosowali do Donalda Tuska , szefa Platformy Obywatelskiej, wniosek o poprowadzenie mediacji z władzami miasta oraz o "rozmowę z koleżanką partyjną, Hanną Zdanowską" - prezydentem miasta. Przedstawiciele strajkujących oceniają, że prezydent "zdaje się nie być zainteresowana rozwiązaniem konfliktu" i zakończeniem protestu, a łódzcy samorządowcy nie reagują na fakt, że "od ośmiu tygodni pomoc społeczna praktycznie w ogóle nie funkcjonuje":

Protestujący o "priorytetach PO"

"Prezydent Miasta Łodzi swoją postawą demonstruje, iż osoby wykluczone, osoby starsze, niepełnosprawni, osoby chore psychiczne, matki z dziećmi objęte procedurą ' niebieskiej karty ', dzieci po próbach samobójczych i wielu innych potrzebujących wsparcia, nie są wcale priorytetem w polityce społecznej PO " - czytamy w piśmie skierowanym do byłego premiera.

Korespondencja władz miasta z protestującymi

Rozbieżności w ocenie propozycji płacowych i przebiegu negocjacji uwidaczniają się w korespondencji prowadzonej wcześniej między władzami miasta a protestującymi. W datowanym na 8 czerwca liście wiceprezydenta Adama Wieczorka do Alicji Nowakowskiej, przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych przy MOPS w Łodzi, przedstawiciel ratusza ocenił, że "Państwu absolutnie na ugodowym kompromisie nie zależy". "W opinii Wydziału Prawnego MOPS, Państwa obecne postulaty wykraczają mocno poza podpisany Protokół Rozbieżności, można więc nawet pokusić się o uznanie strajku za nielegalny. W związku z takim podejściem Państwa przedstawicieli do rozmów i negocjacji oraz odrzuceniem porozumienia zaproponowanego przez Miasto – zrywam wszelkie rozmowy z Państwa organizacją zawodową" - czytamy w piśmie Wieczorka.

Dzień później, 9 czerwca, odniósł się do niego komitet strajkowy. "Ponownie w przestrzeni publicznej przekazał Pan informacje, które są sprzeczne z prawdą, a mogą wywołać negatywnie nastawienie społeczne do naszej grupy zawodowej oraz spowodować konflikty pomiędzy pracownikami naszej instytucji" - czytamy w stanowisku protestujących. "Pana przekaz medialny dotyczący osób strajkujących jest celowy i jest kolejnym aktem lekceważenia dziedzictwa historycznego zdobytego w latach 80. ustawowego prawa do strajku w obecnej postaci" - kontynuował komitet strajkowy.