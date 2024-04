Został podpalony na przystanku. Po butach rozpoznała go matka, są wyniki badań DNA 

Prokuratura w Łodzi otrzymała wyniki badań DNA 36-latka, który został podpalony na przystanku przy ulicy Pomorskiej, i kobiety, która zgłosiła się na policję, informując, że to jej syn. - Dziś mamy pewność, że to właśnie jej syn zginął w tragicznych okolicznościach na skutek podpalenia - przekazał rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.

Informacje o tym, że do jednego z komisariatów przyszła kobieta , mówiąc, że jest matką podpalonego na przystanku mężczyzny, przekazywał pod koniec marca rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Na podstawie przekazów medialnych stwierdziła, że ofiarą jest jej 36-letni syn. Wstępnie ta tożsamość znalazła potwierdzenie. Kobieta poznała swojego syna po butach, bo one nie uległy szczególnemu zniszczeniu i po jego charakterystycznej przygarbionej sylwetce - informował Krzysztof Kopania. Kobieta miała niemal codzienny kontakt telefoniczny z synem, ostatni raz rozmawiała z nim kilka godzin przed tragedią. - Zleciliśmy badania genetyczne DNA kobiety i zmarłego - przekazywał wówczas prokurator.

Wyniki badań DNA

Do Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście wpłynęła opinia w tej sprawie. - Dziś z całą pewnością możemy powiedzieć, że to właśnie jej syn zginął w tragicznych okolicznościach na skutek podpalenia - przekazał tvn24.pl, rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.

Tragiczna śmierć na przystanku tramwajowym

Do zdarzenia doszło około 1 w nocy z 19 na 20 marca w okolicach przystanku tramwajowego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Na nagraniu z monitoringu miejskiego widać mężczyznę z opuszczoną głową siedzącego na przystankowej ławeczce przy ulicy Pomorskiej w Łodzi, w pewnym momencie siada przy nim inny mężczyzna i go podpala. Po chwili wstaje, przygląda się, czy ogień nie gaśnie i odchodzi z miejsca zdarzenia. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, przekazał, że ustalenia po sekcji zwłok potwierdziły opinię wydaną przez biegłego, że mężczyzna zmarł śmiercią gwałtowną na skutek działania wysokiej temperatury i płomieni. - Wszystko wskazuje na to, że doszło do podpalenia zarostu mężczyzny, następnie ogień zaczął się rozprzestrzeniać na jego odzież - przekazywał Kopania.