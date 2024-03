czytaj dalej

Były już pilot Delta Air Lines Lawrence Russell Jr. wyrokiem sądu w Edynburgu został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. W czerwcu 2023 roku stawił się on do pracy na tamtejszym lotnisku pijany, a w jego bagażu znaleziono opróżnioną do połowy butelkę likieru. Lot, którego 63-latek miał być kapitanem, został odwołany.