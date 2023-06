Wjechał na czerwonym świetle, zderzył się z motocyklistą. Nagranie

Do sieci trafiło nagranie z wypadku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w centrum Łodzi. Samochód osobowy wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej i Więckowskiego i po chwili zderzył się z jadącym na prostopadłej jezdni motocyklistą. - Film pokazuje, jak chwila bezmyślności może doprowadzić do niezwykle groźnej sytuacji - ocenia młodszy aspirant Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki.