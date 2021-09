31-letni motocyklista zginął w Łodzi na skrzyżowaniu Palki i Pankiewicza. 71-letnia kobieta zajechała mu drogę

Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło we wtorek po południu na skrzyżowaniu ulicy Pankiewicza i alei Palki w Łodzi. Zginął 31-letni motocyklista. Wszystko wskazuje na to, że do tragedii doszło z winy 71-letniej kobiety kierującej toyotą, która ze skrajnego prawego pasa chciała dostać się na skrajny lewy pas czteropasmowej jezdni.