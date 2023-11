Siedem lat funkcjonowania programu in vitro w Łodzi. Urodziło się ponad pół tysiąca dzieci

Ponad pół tysiąca dzieci urodziło się przez siedem lat funkcjonowania programu in vitro w Łodzi. Zastąpił on ogólnopolski program leczenia niepłodności, który w 2016 roku zlikwidował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Łódzki program na zasadzie darmowej licencji został udostępniony 18 innym samorządom.

Wiceprezydent: to program, z którego jesteśmy najbardziej dumni

- Łódzki program in vitro jest jednym z tych programów, jest jedną z tych polityk publicznych, z której jesteśmy najbardziej dumni. W efekcie łódzkiego programu wsparcia in vitro przyszło na świat blisko 500 maluchów, w sumie ze wsparcia skorzystało około 1300 par. Skuteczność łódzkiego programu in vitro przekroczyła 45 procent, co warto wspomnieć, jest średnią zdecydowanie wyższą niż średnia unijna, która oscyluje w granicach 30 procent - mówił w rozmowie z reporterem TVN24 wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Adam Pustelnik zapewnił, że miasto ma zabezpieczone finansowanie programu do 2025 roku włącznie.