Siedem aut i ciężarówka. Karambol na A1

Tuszyn (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do karambolu, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło tuż przed godz. 11, na 324. kilometrze autostrady A1.

Jak podał dyżurny punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po zderzeniu siedmiu samochodów osobowych i jednego ciężarowego zablokowany jest pas prawy i lewy autostrady w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem włączeniowym.

Karambol na A1 Źródło: OSP Tuszyn

Na miejscu zdarzenia działają służby ratunkowe i porządkowe. Zarządca drogi apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Informuje też, że w czasie prowadzonych działań zjazd z autostrady możliwy jest na węźle Łódź Południe.

Utrudnienia mogą potrwać około 3 godziny.

Karambol między węzłami Łódź Południe i Tuszyn Źródło: OSP Tuszyn

Na drogach w Łódzkiem panują obecnie trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co prowadzi do oblodzenia.

Zderzenie samochodów na A1 Źródło: OSP Tuszyn

Opracowała Svitlana Kucherenko