Łódź

Siedem aut i ciężarówka. Karambol na A1

Karambol między węzłami Łódź Południe i Tuszyn
Tuszyn (woj. łódzkie)
Źródło: Google Maps
Siedem samochodów osobowych i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A1 między węzłami Łódź Południe i Tuszyn. Dwie osoby zostały ranne. W kierunku Katowic zablokowane są dwa pasy ruchu, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Do karambolu, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło tuż przed godz. 11, na 324. kilometrze autostrady A1.

Jak podał dyżurny punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po zderzeniu siedmiu samochodów osobowych i jednego ciężarowego zablokowany jest pas prawy i lewy autostrady w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem włączeniowym.

Karambol na A1
Karambol na A1
Źródło: OSP Tuszyn

Na miejscu zdarzenia działają służby ratunkowe i porządkowe. Zarządca drogi apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Informuje też, że w czasie prowadzonych działań zjazd z autostrady możliwy jest na węźle Łódź Południe.

Utrudnienia mogą potrwać około 3 godziny.

Karambol między węzłami Łódź Południe i Tuszyn
Karambol między węzłami Łódź Południe i Tuszyn
Źródło: OSP Tuszyn

Na drogach w Łódzkiem panują obecnie trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co prowadzi do oblodzenia.

Zderzenie samochodów na A1
Zderzenie samochodów na A1
Źródło: OSP Tuszyn
Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OSP Tuszyn

Autostrada A1
