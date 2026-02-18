Siedem aut i ciężarówka. Karambol na A1

Do karambolu, w którym ranne zostały dwie osoby, doszło tuż przed godz. 11, na 324. kilometrze autostrady A1.
Jak podał dyżurny punktu informacji drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po zderzeniu siedmiu samochodów osobowych i jednego ciężarowego zablokowany jest pas prawy i lewy autostrady w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem włączeniowym.
Na miejscu zdarzenia działają służby ratunkowe i porządkowe. Zarządca drogi apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Informuje też, że w czasie prowadzonych działań zjazd z autostrady możliwy jest na węźle Łódź Południe.
Utrudnienia mogą potrwać około 3 godziny.
Na drogach w Łódzkiem panują obecnie trudne warunki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co prowadzi do oblodzenia.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: OSP Tuszyn