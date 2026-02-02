Sytuacje w Łodzi sprawdza Piotr Borowski Źródło: TVN24

W Łodzi i województwie łódzkim noc z niedzieli na poniedziałek była bardzo mroźna. Miejscami termometry pokazywały -20 stopni Celsjusza. W miniony weekend i poniedziałkowy ranek ręce pełne roboty mają pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. W kilku częściach miasta doszło do awarii wodociągowych.

Awarie wodociągowe w Łodzi Źródło: ZWiK w Łodzi

Jak informuje Miłosz Wika, rzecznik ZWiK w Łodzi, służby techniczne prowadzą prace naprawcze, a w miejsca, gdzie doszło do awarii, podstawiono beczkowozy. "Awarie występują na ulicy Retkińskiej 7, Nizinnej 1 przy Franciszka. Bez wody pozostają posesje przy ulicach Nizinnej od 1 do 45 i od 2 do 32. Przywrócenie dostaw zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie. Awaria wodociągu jest też na ulicy Kowieńskiej 20. Wznowienie dostaw również w poniedziałek po południu. Na ulicy Helskiej 70. Bez wody są ulice: Helska, Grudziądzka, Swojska, Zbąszyńska. Na miejscu działa beczkowóz. Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto - awaria wodociągu na całej długości ulicy. Dostawy wody są wstrzymane" - czytamy na stronach miejskiej spółki.

Trwa usuwanie awarii trakcji tramwajowej Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Utrudnienia ŁKA. Stoją tramwaje

W poniedziałek rano z powodu zaniku napięcia w trakcji stoją tramwaje w okolicach ulicy Paderewskiego. - Przy ulicy Niemcewicza doszło do zerwania trakcji o godzinie 4.40. Na trasach utknęły tramwaje linii 15 i 19. Cały czas trwają prace przy usuwaniu awarii. Uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą - przekazał Bartosz Stępień z MPK Łódź.

Tramwaje linii 19 i 15 stanęły po tym jak doszło do awarii Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Z powodu niskich temperatur występowały też utrudnienia w kursowaniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Z powodu usterki rozjazdu kolejowego w Zgierzu opóźnione były pociągi na trasie do Kutna. Z kolei z powodu awarii pantografu pociąg relacji Drzewica - Łódź Fabryczna nie wyruszył w trasę.

Koksowniki na ulicach

Władze Łodzi w związku z siarczystymi morzami zdecydowały się ustawić na przystankach komunikacji miejskiej koksowniki. Obok takiego urządzenia relacjonował sytuację w mieście reporter TVN24 Piotr Borowski. - Koksowniki dają radę, są ustawione między innymi przy ulicy Piotrkowskiej. Przed chwilą służby podjechały i uzupełniły węgla, usunęły popiół i można teraz podejść i się ugrzać i taki koksownik daję naprawdę dużo ciepła - informował nasz reporter.

Koksowniki w Łodzi Źródło: TVN24

Koksowniki ustawione są też między innymi w Ozorkowie, gdzie można je spotkać obok przystanków komunikacji miejskiej.

Koksowniki na ulicach Ozorkowa Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl