Łódź

Ma 27 lat i co najmniej 33 włamania na koncie

Łódzcy policjanci zatrzymali seryjnego włamywacza. Mężczyzna przyznał, że kradł biżuterię, portfele z pieniędzmi, narzędzia i artykuły spożywcze. Podejrzany jest o 33 włamania, grozi mu do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został zatrzymany 19 grudnia po godzinie 3.00 nad ranem po tym, jak zwrócili na niego uwagę policjanci kryminalni. - Był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych o tak wczesnej porze - opowiada aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

W czasie rozmowy z policjantami 27-latek przyznał, że jest włamywaczem. - Nie krył, że skradzione rzeczy spieniężał czyniąc sobie z nich stałe źródło dochodu. Jego łupem padły m.in. biżuteria, portfele z pieniędzmi, telefony komórkowe, narzędzia oraz artykuły spożywcze - dodaje asp. Sowińska.

Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia
Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia
Źródło: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Seria włamań

Łódzcy policjanci wiedzieli, jak wygląda włamywacz, bo od kilku miesięcy szukali sprawcy serii przestępstw na łódzkim Polesiu. -Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili zapisy z kamer monitoringu, które zarejestrowały zachowanie włamywacza - mówi Kamila Sowińska.

Podejrzany usłyszał już 33 zarzuty kradzieży z włamaniem. - Takie przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie - kończy rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zatrzymany w rozmowie z policjantami przyznał się do serii włamań.
Zatrzymany w rozmowie z policjantami przyznał się do serii włamań.
Źródło: Komenda Miejska Policji w Łodzi
Autorka/Autor:

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Łodzi

