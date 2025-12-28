Ma 27 lat i co najmniej 33 włamania na koncie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mężczyzna został zatrzymany 19 grudnia po godzinie 3.00 nad ranem po tym, jak zwrócili na niego uwagę policjanci kryminalni. - Był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych o tak wczesnej porze - opowiada aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

W czasie rozmowy z policjantami 27-latek przyznał, że jest włamywaczem. - Nie krył, że skradzione rzeczy spieniężał czyniąc sobie z nich stałe źródło dochodu. Jego łupem padły m.in. biżuteria, portfele z pieniędzmi, telefony komórkowe, narzędzia oraz artykuły spożywcze - dodaje asp. Sowińska.

Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia Źródło: Komenda Miejska Policji w Łodzi

Seria włamań

Łódzcy policjanci wiedzieli, jak wygląda włamywacz, bo od kilku miesięcy szukali sprawcy serii przestępstw na łódzkim Polesiu. -Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili zapisy z kamer monitoringu, które zarejestrowały zachowanie włamywacza - mówi Kamila Sowińska.

Podejrzany usłyszał już 33 zarzuty kradzieży z włamaniem. - Takie przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie - kończy rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zatrzymany w rozmowie z policjantami przyznał się do serii włamań. Źródło: Komenda Miejska Policji w Łodzi

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+