Ma 27 lat i co najmniej 33 włamania na koncie

Mężczyzna został zatrzymany 19 grudnia po godzinie 3.00 nad ranem po tym, jak zwrócili na niego uwagę policjanci kryminalni. - Był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych o tak wczesnej porze - opowiada aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
W czasie rozmowy z policjantami 27-latek przyznał, że jest włamywaczem. - Nie krył, że skradzione rzeczy spieniężał czyniąc sobie z nich stałe źródło dochodu. Jego łupem padły m.in. biżuteria, portfele z pieniędzmi, telefony komórkowe, narzędzia oraz artykuły spożywcze - dodaje asp. Sowińska.
Seria włamań
Łódzcy policjanci wiedzieli, jak wygląda włamywacz, bo od kilku miesięcy szukali sprawcy serii przestępstw na łódzkim Polesiu. -Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili zapisy z kamer monitoringu, które zarejestrowały zachowanie włamywacza - mówi Kamila Sowińska.
Podejrzany usłyszał już 33 zarzuty kradzieży z włamaniem. - Takie przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie - kończy rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Autorka/Autor: bż
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Miejska Policji w Łodzi