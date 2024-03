Zablokował ruch tramwajowy na półtorej godziny

Kierowcy samochodu nie udało się szybko zlokalizować

"Tylko na chwilę do sklepu wszedłem"

Piotr Wasiak podkreślił, że kierowcy zatrzymują samochody, nawet nie patrząc, że obok przebiega linia tramwajowa. - Zatrzymania najczęściej trwają od kilku do kilkunastu minut. Zazwyczaj po chwili z okolicznego sklepu wybiega kierowca tłumaczący, że tylko na chwilę do sklepu wszedł. Zdarzają się jednak sytuacje, że kierowcy nie udaje się szybko odnaleźć. We wszystkich tego typu przypadkach motorniczowie informuje centralę ruchu, która zgłasza sprawę do straży miejskiej, policji i organizatora transportu zbiorowego. Służby po przyjechaniu próbują odnaleźć kierowcę, a jeśli to nie przynosi rezultatu, wzywana jest laweta - powiedział. - Apelujemy do kierowców, aby zwracali uwagę, gdzie i w jaki sposób parkują pojazd. Warto zawsze sprawdzić, czy część pojazdu nie wystaje na jezdnię i czy nie będzie przeszkadzała w przejeździe. Kierowcy powinni zdawać sobie sprawę, że jeśli parkują nawet tylko na chwileczkę, powodują duże utrudnienia dla wielu osób. W tym czasie dziesiątki, jeśli nie setki pasażerów, czekają na przyjazd tramwaju, aby dojechać do pracy czy szkoły - podsumował.