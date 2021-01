Są pewni, że wyjaśnili zagadkę brutalnego zabójstwa sprzed 32 lat. "Zabójca Aniki już nie żyje"

Niestety, żadnej z wytypowanych przez ówczesnych śledczych osób nie udało się udowodnić winy. Prokuratorzy umorzyli śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy. Kilka lat później, w 1993 roku, zbrodnię przypisano Leszkowi P., "wampirowi z Bytowa". W śledztwie Leszek P. przyznał się do ponad 60 morderstw. Podczas procesu zmienił jednak wyjaśnienia i nie przyznał się do żadnego zarzutu. Twierdził, że do obciążenia samego siebie namówili go policjanci, obiecując lepsze traktowanie oraz dając paczki z żywnością i alkohol.