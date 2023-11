Ryś w centrum miasta. Wiadomo, czego szuka i dokąd zmierza

Ryś na ulicach Łodzi. Wędruje na południe w poszukiwaniu partnerki

O komentarz do tej niecodziennej sytuacji poprosiliśmy przedstawiciela łódzkiego zoo. - To jest ryś z programu "Introdukcji rysia w Polsce". Jest monitorowany obrożą telemetryczną i wiadomo, że wędruje na południe naszego kraju - przekazuje członek zarządu łódzkiego ogrodu zoologicznego Tomasz Jóźwik. Dodaje, że wędrówka rysia rozpoczęła się na północy Polski w Borach Tucholskich. - Rysie są dość terytorialne i tam jakiś samiec wyparł go z tego terenu, a on sobie wędruje, poszukując rejonu, gdzie jakaś samica będzie gotowa do prokreacji.

Apel o niezbliżanie się do rysia

Tomasz Jóźwik w rozmowie z tvn24.pl, przyznał, że to niecodzienna sytuacja, żeby zobaczyć spacerującego rysia w centrum dużego miasta. - Te zwierzęta normalnie unikają ludzkich siedlisk, natomiast to jest normalne, że zwierzęta się przemieszczają, nie bytują tylko na takich terenach, jakie my sobie wyobrażamy - wyjaśnił. Przestrzegł, żeby nie zbliżać się do rysia. - On nie potrzebuje naszej pomocy, to jest duży drapieżnik i w bliskim kontakcie może być niebezpieczny, zwłaszcza, jak się przełamie jego barierę psychicznego bezpieczeństwa, bo na dużą odległość nie będzie zainteresowany atakiem na człowieka, natomiast jeśli odbierze taki kontakt jako zagrożenie, to może się zacząć bronić - podkreślił przedstawiciel zoo w Łodzi.