Dwa razy przejechał rowerem na czerwonym świetle. "Mógł ponieść za to najwyższą karę"

Robiąc pranie i segregując ubrania Britney Spears nagrała nową wersję swojego wielkiego przeboju. Utwór "Baby One More Time", zarejestrowany telefonem w korytarzu jej domu, to zupełnie inna piosenka niż ta, którą do tej pory znał świat. "Dzielę się tym, bo jestem świadoma swojej miłości i pasji do śpiewania, a moja własna rodzina zrobiła ze mnie głupca" - pisze piosenkarka. Fani już czekają na odświeżoną wersję hitu w wersji studyjnej.