W Łodzi uchwalili zakaz dla homofobicznych i antyaborcyjnych furgonetek

Pokłosie sierpniowej blokady furgonetki

Przewodniczący rady Marcin Gołaszewski (KO), uzasadniając uchwałę przyznał, że jest ona efektem wydarzeń z sierpnia tego roku. Wtedy po ulicach Łodzi jeździła furgonetka Fundacji Pro - Prawo do Życia, na której widniał wizerunek martwego płodu i hasła "Pigułka aborcyjna zabija. Tak wygląda ofiara aborcji domowej". Poinformował, że w związku z blokadą furgonetki - przez łódzkich aktywistów - i po interwencji policji, 28 osób zostało wylegitymowanych, jedna trafiła na komisariat, a wobec ośmiu osób użyto siły fizycznej. Jak zaznaczył, nowa regulacja ma zapobiegać podobnym sytuacjom. - Doszło do scen, które oburzały opinię publiczną w związku z poruszaniem się po ulicach naszego miasta furgonetek, które były opatrzone w plandeki przedstawiające porozrywane płody ludzkie. Niezwykle bulwersujące obrazy epatowały poruszające się w przestrzeni publicznej osoby, które były zmuszone do ich oglądania - tłumaczył Gołaszewski. Dodał, że sytuacja, którą wywołał przejazd furgonetek zagrażała bezpieczeństwu łodzian, którzy blokowali jej przejazd. Przewodniczący zaznaczył przy tym, że wprowadzenie uchwały jest również efektem apelu mieszkańców o to, by pojazdy z drastycznymi i kontrowersyjnymi treściami nie mogły jeździć po ulicach miasta.