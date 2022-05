Dzieci wysłały kartki do żołnierzy, jeden z nich podziękował. "Są jak dodatkowa kamizelka kuloodporna"

Dzieci z przedszkola nr 86 w Łodzi napisały kartki z pozdrowieniami i życzeniami dla ukraińskich żołnierzy, którzy walczą na froncie. Na pozdrowienia dzieci odpowiedział - w nagranym wideo - jeden z wojskowych. - Dziękujemy polskim dzieciakom, za te wspaniałe rysunki. Naprawdę dla żołnierzy, to będzie jeszcze jedna kuloodporna płyta - mówi mężczyzna. Kartki z Łodzi mają zostać przekazane do żołnierzy, którzy walczą w okolicach Doniecka i Charkowa.

Na pomysł akcji pisania kartek z pozdrowieniami i wysłania ich do żołnierzy, którzy walczą w Ukrainie, wpadła Karolina Nowicka-Tkaczyk, wolontariuszka Grupy "Koper pomaga". W rozmowie z reporterem TVN24 Piotrem Borowskim potwierdziła, że kartki dotarły już do Lwowa. - Dostaliśmy informację od naszego zaprzyjaźnionego ratownika medycznego, że kartki dotarły już do Lwowa, myślę, że na dniach zostaną przekazane dalej w głąb Ukrainy, w rejon Charkowa i Doniecka i trafią na pewno do walczących żołnierzy - powiedziała Nowicka-Tkaczyk.

Przedszkolaki z Łodzi napisały kartki z pozdrowieniami dla ukraińskich żołnierzy TVN24

Ukraiński żołnierz podziękował przedszkolakom

Żołnierz z Ukrainy, który jest też ratownikiem medycznym nagrał i wysłał przedszkolakom z Łodzi podziękowania w formie wideo. - Dziękujemy polskim dzieciakom, za te wspaniałe rysunki. Naprawdę dla żołnierzy, to będzie jeszcze jedna kuloodporna płyta (kamizelka - red.) - powiedział żołnierz. Wicedyrektor przedszkola, Aneta Błaszczyk mówi, że, akcja była spontaniczna i jak się okazało bardzo spodobała się dzieciom. - Jest to dla nich zabawa, ale wiedzą, że przekaz jest fantastyczny, że te kartki dotrą gdzieś daleko do ich bohaterów, bo Ukraińcy są dla nich bohaterami - stwierdziła Błaszczyk.

Wolontariuszka: lekcja dla dzieci

Wolontariuszka Grupy "Koper pomaga" Karolina Nowicka-Tkaczyk podkreśliła, że takie akcje jak ta, są dla dzieci m.in. lekcją patriotyzmu. - Dzieci robią to z potrzeby własnego serca, wiedzą, że mogą w ten sposób pomóc i naśladują dorosłych, którzy pomagają Ukrainie. To dobra dla nich lekcja wychowania, patriotyzmu i demokracji - stwierdziła. I dodała, że odpowiedź ukraińskiego żołnierza to największy prezent dla przedszkolaków. - To jest bardzo fajne, że oni znaleźli czas na to, żeby nam odpowiedzieć. Odpowiedź i to w postaci wideo dla dzieci będzie najwspanialszym prezentem i największym podziękowaniem, jakie mogły sobie wyobrazić - skwitowała wolontariuszka.

Autor:pk/ tam

Źródło: TVN24 Łódź